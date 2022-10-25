Вооруженными силами Украины идет подготовка к масштабному контрнаступлению на Херсон. Этого желают добиться американские кураторы, так как успех киевской власти в данном направлении очень поможет им победить на предстоящих выборах. Напомним, что в США 8 ноября должны состояться выборы в Сенат. Поэтому демократической партии, чье влияние уже не так сильно, как раньше, для своей победы необходимо обосновать многомиллиардные вложения в армию Украины.

В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин уверен, что промедление с наступлением на Херсон вооруженных сил Украины не идет им на пользу. Он уверен, что с каждым днем шансы на успех ВСУ уменьшаются.

Шурыгин отметил, что сейчас российские военные превращают Херсон в неприступный город-крепость. На данный момент ВС РФ уже способны нанести мощный ответный удар военным группированиям ВСУ в случае их наступления. «Под Херсоном Украина может спалить все свои войска», зарезюмировал эксперт.