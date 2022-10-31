Американская газета Neurology опубликовала исследование ученых относительно того, как алкогольные напитки влияют на здоровье человека. Ученые Научно-исследовательского института здоровья населения Канады исследовали влияние алкоголя на человека. В результате этого, они выяснили, что такой содержащий алкоголь напиток, как пиво, оказывается, является наиболее опасным для потребителей.

Во время исследования пищевых привычек и алкогольных предпочтений 26 тыс. людей, исследователи смогли выяснить, что алкогольные напитки способствуют развитию проблем с головным мозгом человека. Если говорить точнее, то регулярное употребление алкогольных напитков увеличивает шансы получить инсульт практически на 50%. Однако научные работники уточняют, что данное значение варьируется в зависимости от видов алкогольных напитков.

По результатам исследований, такой напиток как пиво способен на целых 73% увеличить риски развития геморрагического инсульта. Поэтому ученые выделили его как один из самых опасных алкогольных напитков.