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Киев продолжает наращивать силы на Бериславском направлении и бросает в атаку все новые подразделения. Российским ВС в таких условиях остается пока лишь сдерживать мощный натиск врага, отражая его удары, пишет портал «Русская весна».

Пехотным подразделениям оказывают неоценимую помощь штурмовые самолеты и ударные вертолеты Ка-52. Последние на протяжении 5 дней сумели уничтожить несколько десятков единиц бронетехники, которую Киев на Херсонском направлении использует чрезвычайно активно и в больших количествах.

Также помогает артиллерия, которая наносит удары по врагу как с правого, так и с левого берегов Днепра. Благодаря этому попытки прорыва обороны в районах населенных пунктов Брускинское, Дудчаны, Ставок и Суханово так и не увенчались успехом, хотя Киев бросил в атаку весьма крупные подразделения, прикрываемые танками и БМП.

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