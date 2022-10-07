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Российские штурмовики Су-25 демонстрируют высокую эффективность боевой работы на Херсонском направлении. Они уничтожают бронетехнику и живую силу противника, не давая ему развить контрнаступление и добиться чего-то большего, чем вымученные локальные успехи.

Согласно сводке Минобороны РФ, только за прошлые сутки штурмовики сумели обнаружить и уничтожить три понтонные переправы. ВСУ навели их через реку Ингулец и попытались перебросить в зону боевых действий новые колонны техники, однако российские самолеты не предоставили им такой возможности.

Напомним, что ВСУ провели быстрое контрнаступление на Херсонском направлении и захватили несколько небольших сел, однако на этом их успехи прекратились. Атака захлебнулась, противник понес крупные потери не только в живой силе, но и в технике.

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