Портал «Русская весна» опубликовал видеозаписи боевой работы российской авиации в ходе СВО на Украине. Военные корреспонденты отметили, что истребители и вертолеты ВКС проводят воздушные операции на сверхмалых высотах, что делает их невидимыми для ПВО противника.

Бойцы башкирского спецназа «Отважных» сняли на видео, как истребитель наносил удары по позициям украинских националистов. Самолет пронесся очень низко над землей и выпустил ракеты, а спустя мгновение вдали уже раздались взрывы и появились сильные вспышки.

По живой силе и бронетехнике врага регулярно наносят удары не только штурмовики и истребители, но и вертолеты. Так, под Сватово одну из групп ВСУ, пытавшихся наступать, уничтожили винтокрылые машины Ми-28НМ и Ка-52.