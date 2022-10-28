В районе населенного пункта Сватово украинские ВС предприняли попытку перейти в наступление сразу на трех направлениях. Причем одна из групп, принявшая участие в этой операции, полностью состояла из румынских наемников, сообщает портал NVL.

Этому подразделению достался участок фронта близ населенного пункта Лозовая, но достичь успеха «серым гусям» так и не удалось. Российская станция радиоэлектронной борьбы «Палантин» зафиксировала попытки боевиков выйти на связь, после чего по противнику нанесли удар САУ «Мста-С».

Кроме того, российская артиллерия разгромила группу боевиков ВСУ рядом с населенным пунктом Табаевка, которую обнаружил разведывательный беспилотный аппарат.

Не сумела достичь успеха и третья группа, которая пыталась наступать в районе Берестового и Куземовки. Она была обнаружена передовыми авианаводчиками, после чего по врагу отработали вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28НМ «Ночной охотник».