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На всей территории Украины опять взвыли сирены воздушной тревоги, связанные с очередным пуском российских ракет, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты также опубликовали видеозаписи с пролетающими боезарядами ВС РФ над Одесской областью. Ракеты летели на территорию Западной Украины, где продолжается успешно уничтожение транспортной и энергетической инфраструктуры.

Также несколько ракет были замечены жителями Киевской и Винницкой областей.

Вполне вероятно, что сегодняшние удары стали ответом на обстрелы Белгородской области. ВСУ выпустили по региону не менее ста ракет, причем ни одна из них цели не достигла. Российская ПВО сработала четко, перехватив все боезаряды противника.

Напомним, что 10 и 11 октября ВС РФ атаковали 14 регионов Украины мощными ракетными ударами. В некоторых из них до сих пор нет электричества из-за поражения объектов критической инфраструктуры.

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