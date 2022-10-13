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В среду, 12 октября, ВСУ предприняли самую интенсивную с момента начала специальной военной операции ракетную атаку на Белгород, рассказал телеграм-канал Mash. Украинские боевики в течение дня выпустили по городу более сотни ракет, но все они были перехвачены российской ПВО.

Такое количество ударов по территории РФ Киев не наносил еще никогда. Но противовоздушная оборона все же справилась с задачей. Ни одна из ракет не достигла намеченной цели.

Атаку на Белгородскую область подтвердил оперативный штаб региона. Также в Сети была опубликована видеозапись, на которой ПВО эффективно отрабатывает по вражеским боезарядам, мгновенно их обнаруживает и уничтожает.

Напомним, что в понедельник и вторник ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Подавляющее большинство из них достигло целей.

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