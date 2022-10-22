На Старобельском направлении группировка войск «Отважные» продолжает вести боевые действия против украинских боевиков. Российские военные сорвали готовящуюся атаку противника, уничтожив его позиции из ТОС-1А «Солнцепек».

ВСУ готовили наступательную операцию, для чего провели перегруппировку сил. Они намеревались прорвать оборону российских войск, но не учли превосходство «Отважных» в технике и вооружении.

ВС РФ задействовали тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и буквально выжгли позиции готовых к наступлению националистических сил.

Напомним, что ВС РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. 22 октября они вновь нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и западных областях.