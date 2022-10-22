22 октября российские ВС вновь атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами. Уже известно, что одна из целей поражена в Одесской области, в некоторых населенных пунктах исчез свет.

Сразу после этого стали появляться новые сообщения о взрывах. Поражение инфраструктурных объектов зафиксировано в Днепропетровске и Киевской области, в хмельницком, ровенском регионах и на Волыни.

Прекращена подача электричества также в Кировоградской области. По всей стране работают сирены воздушной тревоги, жители разных регионов публикуют фото и видео пролетающих в небе ракет.

Противовоздушная оборона Украины работает, но пока известно только об одном сбитом боезаряде. Над Одесской областью крылатая ракета была уничтожена украинским истребителем.