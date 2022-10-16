В Сватовско-Кременской оборонительной операции ключевую роль исполняют артиллеристы группировки «Отважные», которые действуют грамотно и профессионально. Они не только накрывают огнем группы украинских боевиков, пытающихся проводить разведку боем, но и осуществляют качественную подготовку к возможному в ближайшие дни штурму противника.

Портал «Русская весна опубликовал видео, демонстрирующее возведение фортификационных сооружений и хорошо укрепленных позиций, минирование территорий, которые противник может использовать в качестве уязвимостей. Кроме того, артиллеристы проводят маскировку техники и вооружения, продумывают варианты смены позиций после нанесения ударов по ВСУ. Все это не оставляет боевикам ни единого шанса на успешный прорыв обороны.

Напомним, что ранее о ситуации на Сватовском направлении рассказал военкор Александр Коц. Он отметил, что в ближайшие два дня может начаться крупное наступление ВСУ, но союзные силы готовы к отражению этой атаки.