Российские разведчики взяли в плен группу военнослужащих украинской армии, которые наивно надеялись спрятаться в бетонных укреплениях под Марьинкой близ Донецка. Боевики попались при попытке провести разведку боем и найти уязвимые места в обороне ВС РФ.

Марьинка является одной из крепостей ВСУ, которые украинские боевики создавали на протяжении последних 8 лет. Мощный укрепрайон сложно взять в ходе лобового штурма, поэтому ВС РФ ищут возможности для его окружения и уничтожения удерживающего контроль над поселком противника.

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись пленения боевиков ВСУ. На ней один из военнослужащих сообщает, что его имя Максим.

Напомним, что ВС РФ продолжают наступление под Авдеевкой, расположенной неподалеку от Марьинки, а также планируют уже к концу октября установить контроль над Артемовском.