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До конца октября российские ВС освободят город Бахмут (до «декоммунизации» – Артемовск) на территории ДНР, пишет издание «Свободная пресса». Авторы поясняют, что это стратегически важный населенный пункт, обороняемый самыми боеспособными частями ВСУ, поэтому установление контроля над ним станет переломным моментом специальной военной операции.

Уничтожение группировки войск противника в Бахмуте позволит ВС РФ освободить дополнительные силы на Херсонском и Запорожском направлениях, где украинская армия беспрерывно проводит попытки штурма. Также российские войска смогут укрепить оборону Лисичанска и Северодонецка, начать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию и повысить возможности для восстановления контроля над Красным Лиманом.

Сложную ситуацию для ВСУ под Артемовском признает даже президент Украины Зеленский. Ему вторит и американский Институт изучения войны, аналитики которого заявляют о взятии города в полукольцо. В настоящий момент, по их словам, боевые действия идут на восточной околице населенного пункта, а также в промзоне Соледара.

Боевики ВСУ отлично понимают важность Бахмута, поэтому продолжают отчаянное сопротивление. Однако им нечего противопоставить российской артиллерии, наносящей точные удары по позициям националистических сил.

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