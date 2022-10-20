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В Харьковской области на Купянском направлении вновь ведутся ожесточенные бои. По бронетехнике и живой силе противника ВС России наносят ракетные удары из реактивных систем «Ураган». Так 14-я и 92-я бригада вооруженных сил Украины попали под массированный артиллерийский обстрел.

В результате обстрела, российским военным удалось ликвидировать силовиков ВСУ в количестве 40 человек, уничтожить 4 единицы бронированной техники и 3 военных пикапа. Вооруженные столкновения на данный момент происходят в районе таких населенных пунктов: Песчаное, Петропавловка, Берестовое.

Напомним, что Российская Федерация, начиная с 24 февраля, проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. с 10 октября было принято решение разрушить критическую инфраструктуру Украины и военные объекты, расположенные внутри страны, чтобы ослабить украинские вооруженные силы. Для этого ВС РФ наносят массированные ракетные удары по военным и критическим украинским объектам.

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