Как сообщает «Интерфакс», командованием российской армии было сделано заявление, что украинская сторона может в ближайшее время провести провокацию с целью дискредитировать действия российских военных на территории Украины.

Не исключено, что такая провокация может быть направлена против мирного населения. Это может быть организовано, чтобы сделать соответствующую картинку для местных и иностранных средств массовой информации. И дать повод всему миру делать громкие заявления, что армия Российской Федерации якобы обстреливает мирных жителей.

По данным российской стороны, вероятный сценарий провокации может быть следующим. Во время раздачи гуманитарной помощи и продуктовых наборов в населенном пункте Волчанск 24 октября возможен артиллерийский обстрел со стороны наемников, которые служат в рядах вооруженных сил Украины. Учитывая большую плотность гражданского населения во время получения продуктовых наборов, количество жертв может быть большим.