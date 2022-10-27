Как сообщает РИА Новости, российский военнослужащий с позывным «Джинн», который служит в подразделении «Шторм», рассказал как пасмурная дождливая погода и туманы помогают отрядам разведчиков выполнять боевые задачи на территории Украины, в рамках проведения специальной военной операции.

Как сообщает «Джинн», технические средства противника не могут эффективно работать в таких погодных условиях, что позитивно влияет на работу российских разведывательных отрядов. Он как раз и является командиром разведывательного отряда, который отвечает за сбор информации о противнике. Также разведчик уточняет, что в таких погодных условиях исход успешного выполнения задания во многом зависит не от наличия современных технических средств, а от наличия боевого опыта и умения его применить в нужный момент.

В условиях дождя и тумана тепловизоры, приборы ночного видения и разведывательные коптеры работают очень плохо, что позволяет российских разведчикам лучше выполнять поставленные задачи, резюмировал разведчик с позывным «Джинн».