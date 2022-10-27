ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, российский военнослужащий с позывным «Джинн», который служит в подразделении «Шторм», рассказал как пасмурная дождливая погода и туманы помогают отрядам разведчиков выполнять боевые задачи на территории Украины, в рамках проведения специальной военной операции.

Как сообщает «Джинн», технические средства противника не могут эффективно работать в таких погодных условиях, что позитивно влияет на работу российских разведывательных отрядов. Он как раз и является командиром разведывательного отряда, который отвечает за сбор информации о противнике. Также разведчик уточняет, что в таких погодных условиях исход успешного выполнения задания во многом зависит не от наличия современных технических средств, а от наличия боевого опыта и умения его применить в нужный момент.

В условиях дождя и тумана тепловизоры, приборы ночного видения и разведывательные коптеры работают очень плохо, что позволяет российских разведчикам лучше выполнять поставленные задачи, резюмировал разведчик с позывным «Джинн».

Вам может понравиться

Тайник с оружием для украинских диверсантов был обнаружен в ЛНР

Как сообщает ТАСС, силовые структуры ЛНР выявили тайник вооруженных сил Украины, в котором находилось оружие иностранного производства и различные боеприпасы. По данным правоохранителей оружие должно было быть использовано украинскими диверсантами

Захарова дала оценку комментарию Резникова, который назвал Украину полигоном

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Марина Захарова дала свой комментарий относительно заявления главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова. Глава минообороны Украины в своем интервью для газеты Politico высказал свою

Признание Нагиева: «Я испытывал отвращение, когда снимался в роли Андрея Чикатило»

В одном из своих последних интервью Дмитрий Нагиев поделился со зрителями новыми подробностями о своем участие в съемках сериала под названием «Чикатило». Как утверждает сам Нагиев, он испытывал отвращение, когда