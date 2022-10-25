Свободная пресса сообщает о том, генерал-майор Тутрин поведал о том, что информация о работе российских танках на территории Украины в зоне СВО является закрытой, поэтому доступная информация не всегда будет верной.

Информационные вбросы о том, что танки ВС РФ часто подвергаются повреждениям в ходе СВО являются лишь выдумками Запада. По словам генерала, фейковые видеоматериалы с российскими танками нельзя считать доказательством.

Очевидно, что в боевых действиях подбивают танки обеих сторон. Логично и то, что Министерство обороны РФ не станет говорить о том, сколько и какой техники было потеряно в бою, ведь это станет полезной информацией для соперника.

Специалисты также заявляют о том, что у украинской стороны сейчас боевых машин достаточное количество. Запад на постоянной основе поставляет Киеву вооружение и технику.