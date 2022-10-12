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Как сообщает издание «Известия», вооруженные силы Российской Федерации начали серьезные атаки, которые требовались еще в самом начале специальной военной операции. Такое мнение озвучил эксперт военного дела Владислав Шурыгин.

Как отметил аналитик, когда в Украине будут регулярные проблемы с электроснабжением, нарушится отлаженная работа военных подразделений. Они останутся без света и связи, что приведет к нарушению коммуникативных процессов между подразделениями, будут перебои с поставками боевого снаряжения и припасов.

По мнению Шурыгина, вооруженные силы РФ должны продолжать наносить подобного вида военные атаки, ведь это является залогом победы. Именно поэтому западные политики так негативно высказались в сторону России, относительно ее действий 10-11 октября.

Отметим, что Общественная служба новостей высказала мнение, противоположное точки зрения Шурыгина. Как отметили авторы издания, Россия в ближайшее время больше не станет подвергать украинскую энергетическую инфраструктуру массированным обстрелам. РФ дает время киевской власти «подумать» и согласиться на переговорный процесс по урегулированию конфликта.

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