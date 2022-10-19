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Как сообщает польское издание Defence24, что недавно аэропорт возле Белгорода был обстрелян авиацией вооруженных сил Украины с применением американских противорадиолокационных ракет. По данным польского издания, информации о нанесенном уроне аэропорту нет.

Но российская сторона заявила, что средствами зенитно-ракетных комплексов С-300 было сбито 2 украинских самолета, а именно – истребитель Су-27 и бомбардировщик Су-24. Причем по информации польского издания, самолеты ВСУ были уничтожены на расстоянии в 217 км от комплексов ПВО.

На момент поражения самолеты находились уже в воздушном пространстве Полтавской области. Это является мировым рекордом в успешном применении зенитно-ракетного комплекса С-300.

Авторы материала указывают, что такая эффективность комплексов С-300 не на шутку насторожила военных НАТО. Западные военные аналитики удивлены такой работой российской системы ПВО, которая доказала свою эффективность в условиях реального боевого применения.

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