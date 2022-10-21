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Как сообщает портал «Военное обозрение» со ссылкой на военного корреспондента Александра Симонова, бойцы ЧВК «Вагнер» совместно с военнослужащими российских подразделений армии РФ продолжают развивать наступательное движение в городе Артемовск.

Командование украинских сил сосредоточило в Артемовске большие силы и постоянно пытается проводить контрнаступательные мероприятия, которые каждый раз заканчиваются очень плачевно для бойцов ВСУ. Поэтому российские войска предпочитают на этом участке фронта использовать следующую тактику: после каждого неудачного контрнаступления ВСУ, союзные силы переходят в атаку. Такая тактика, приносит свои результаты. Бойцам армии России совместно с ЧВК «Вагнер» удалось продвинуться по направлению на юг по трассе Артемовск-Горловка и выйти к двум мощным опорным пунктам ВСУ.

Восточные окраины Артемовска уже полностью перешли под контроль армии России, однако, бои за город еще далеки от завершения.

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