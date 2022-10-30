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Главнокомандующий ВМС России Николай Евменов заявил, что на данный момент Российская Федерация проводит испытательные операции новейшего подводного крейсера «Генералиссимус Суворов», имеющего атомные ракеты. Об этом сообщает издание «Военное дело».

По словам Евменова подводная лодка была произведена на Северном машиностроительном предприятии, которое находится в городе Северодвинск Архангельской области. Стоит отметить, что «Генералиссимус Суворов» представляет собой второй ракетоносец проекта «Борей-А», выпускаемый на серийном производстве. Субмарины подобного типа имеют оснащение баллистическими ракетами «Булава» межконтинентального типа.

Также главнокомандующий ВМС РФ подчеркнул, что испытания подводной лодки «Уфа» уже успешно завершены, поэтому со следующего месяца она войдет в вооружение ВМФ Российской Федерации. Отметим, что данный тип подлодок пополнит подводные силы Тихоокеанского флота Российской Федерации.

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  • redaktor2
  • 28.10.2022
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