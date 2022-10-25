Как сообщает РИА Новости, Дмитрий Рогозин поделился с общественностью фотографией в своем официальном Telegram-канале, на которой он стоит вместе с командирами Народной Милиции ДНР. Также Рогозин заявил, что вместе с такими людьми он мог бы и горы свернуть.

Бывший генеральный директор корпорации «Роскосмос» опубликовал несколько снимков, на которых он запечатлен в военной экипировке и с оружием в руках в окружении военных НМ ДНР. В описании к посту Рогозин объясняет, что находится в окружении таких известных комбатов ДНР как Шахтер, Злой, героем ДНР Абхазом и полковником Корпуса ДНР Басуриным. Рогозин заявил, что познакомился с этими людьми на передовой и успел даже завести дружеские отношения.

Дмитрий Рогозин также написал, что все эти люди еще в недалеком прошлом были обычными гражданскими людьми, а сегодня они уже являются боевыми комбатами с огромным опытом боевых действий. Также он добавил, что с такими грозными и смелыми комбатами, которые готовы крушить врага, можно творить великие дела.