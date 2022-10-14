Как сообщили РИА Новости, вооруженные силы Украины продолжают переброс подразделений на восток. Киевские власти, воодушевившись успехами на харьковском направлении, задались целью занять как можно больше освобожденных РФ территорий до наступления осенней непогоды. Наступление планируется вести на нескольких направлениях.

Еще с начала недели Россия решила изменить тактику военных действий на Украине. Так в понедельник, 10 октября, по украинской военной инфраструктуре и объектам критической важности было выпущено несколько десятков высокоточных ракет и БПЛА. Такого масштаба взрывов не было даже вначале специальной военной операции.

Взрывы накрыли объекты военного назначения и энергетики в таких украинских городах: Харьков, Львов, Одесса, Ивано-Франковск, Днепропетровск, Хмельницкий, Тернополь и их областях. Много населенных пунктов на данный момент находятся без электроснабжения. Также в некоторых районах отсутствует водоснабжение в результате вывода из строя насосных подстанций.