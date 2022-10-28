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Как сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на Минобороны РФ, за прошедшие сутки значимых изменений на линии фронта не произошло. Вооруженные силы РФ продолжают бить по позициям ВСУ, которые пытаются накопить резервы в своем тылу.

В результате точных ударов с применением артиллерии, авиации и высокоточных ракет было уничтожено несколько командных пунктов ВСУ и пять складов с боеприпасами. Подразделением зенитных войск был уничтожен один вертолет Ми-8 ВСУ, а также перехвачены три беспилотных летательных аппарата. Возле населенного пункта Новая Каховка ВСУ пытались ударить по дамбе Каховской ГЭС, однако, шесть ракет выпущенных из РСЗО HIMARS были сбиты средствами ПВО РФ. Такие данные были приведены Министерством Обороны России.

На фронте в районе Николаева и Кривого Рога российские войска наносили огневое поражение резервным частям армии Украины, которые стягиваются из глубокого тыла для проведения наступательной операции на Херсон. Удары были нанесены с помощью авиации, ствольной и реактивной артиллерии. Противник понес потери в живой силе, уничтожено около 180 человек, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей.

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