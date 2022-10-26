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Сообщается о том, что разведка Великобритании положительно прокомментировала работу Суровкина на фронте.

Специалисты заметили, что российские военные стали намного более слаженными, тактика бойцов улучшилась. Эффективность своей работы генерал показал еще в Сирии. Схожие приемы генерал использует и в зоне СВО.

Раннее сообщалось о том, что украинские бойцы перебрасывают военные силы на территории Херсона и Запорожья. Именно в этих точках ожидаются наступления армии Украины.

Россия продолжает наносить массированные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Более трети электростанций уже вышли из строя. Жители городов остались без воды и электроэнергии. Президент России продолжает просить помощь у Запада.

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