В журнале Nature были опубликованы данные исследования ученых из Стэнфордского университета об использовании экзоскелета людьми с ограниченными возможностями.

В статье говорится, что специалисты американского университета ставили перед собой цель создать универсальный экзоскелет, который мог бы помочь людям с ограниченными возможностями восстановить свои двигательные функции. Экзоскелет выполнен в виде ботинка, который с помощью нейросети помогает владельцу задействовать намного меньше усилий для ходьбы.

Сам экзоскелет состоит из нескольких датчиков, аккумулятора и микрокомпьютера Raspberry Pi. Стоимость подобных компонентов относительно невелика. Адаптация под стиль ходьбы конкретного человека происходит с помощью нейросети.

Для обучения и адаптации нейросети потребуется всего несколько часов. А эффективная польза от устройства эквивалентна снижению веса человека в районе спины на 14 кг.

Сейчас ученые думают над тем, как можно организовать серийное производство данного устройства.