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На всей территории Украины рано утром 15 октября была объявлена воздушная тревога, ВС РФ нанесли серию сокрушительных ударов по критической инфраструктуре противника, сообщает «Военное обозрение»,

Первым под удар попал Киев. Накануне вечером глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что в столице и области уже восстановлено электроснабжение, однако после утренней атаки в некоторых районах начались возгорания и свет снова исчез.

Также прекращена подача электричества в оккупированном вооруженными формированиями Украины Запорожье. В этом городе ракеты атаковали и военные объекты, продолжая разрушать инфраструктуру ВСУ.

В Запорожской области ВС РФ нанесли удары по пунктам размещения боевиков. Киев собирает там ударный кулак, но, по мнению военного эксперта Геннадия Алехина, у ВСУ вряд ли это получится.

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