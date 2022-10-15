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За последние полтора месяца ВСУ потеряли много сил и фактически выдохлись. Поэтому хотя они и стягивают крупные подразделения к границам Запорожской области, полномасштабного наступления на этом направлении не будет, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин сайту «Украина.ру».

Он высказал мнение, что ВСУ предпримут несколько попыток атаковать Орехово и Гуляйполе. Но только для того, чтобы провести разведку боем и попробовать найти уязвимости в обороне ВС РФ. Если таковых обнаружено не будет, Киев не рискнет ценой колоссальных потерь продвигаться дальше.

По словам Алехина, ВСУ не способны поддерживать высокие темпы наступление даже при том, что они постоянно проводят мобилизацию и бросают в бой новые резервы. Они выдохлись, потеряли много сил и будут вынуждены взять паузу. Не несмотря на это, российские ВС все же должны быть готовы к любым неожиданностям.

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