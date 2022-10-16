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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграмм-канале обращение к украинцам. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ради собственной выгоды и сохранения власти жертвует жизнями украинского народа.

Кадыров отметил, что его удивляет, как самобытные украинцы, имеющие собственную историю и культурные ценности, могли купиться на уловки Запада, согласиться с идеями гендерного разнообразия а также агрессивным атеистическим веянием.

Лидер Чечни в обращении к украинцам подчеркнул, что для Запада украинский народ является всего лишь мясом. И поддержка западных стран существует только для того, чтобы не вступать в открытую войну с Россией.

Рамзан Кадыров сделал акцент еще на том, что украинское правительство боится, что всплывут их многочисленные преступления. А Запад, в свою очередь переживает, что раскроются их «кулуарные» игры.

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