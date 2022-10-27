После того, как союзным войскам удастся освободить город Артемовск, украинские военные не смогут получать поставки вооружений. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин во время интервью на телеканале «Соловьев. Live». Пушилин также подчеркнул, что освобождение Артемовска даст возможность ВС РФ начать контрнаступление по освобождению северной части ДНР, которая сейчас находится под контролем украинской армии.

Не смотря на то, что на участке фронта под Артемовком ситуация очень напряженная, союзные силы смогли добиться некоторых успехов. Однако противник, в свою очередь, хорошо укрепился в самом населенном пункте. К тому же, ВСУ регулярно производит подброс новых сил на данном направлении, отметил врио главы ДНР.

Пушилин также подчеркнул, что если союзным войскам удастся освободить Артемовск – это станет достаточно серьезным ударом по ВСУ, так как нарушится логистическая связь. Из-за этого невозможна будет доставка оружия, боеприпасов и подкрепления.