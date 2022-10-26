ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сообщается о том, что новый премьер-министр Великобритании своим выступлением отвернул от себя некоторых жителей Украины.

Риши Сунак на днях занял должность премьер-министра Великобритании. В своем первом обращении он затронул тему конфликта Киева и Москвы. Он указал на то, что Британия продолжит помогать Украине, однако высказался о том, что конфликт влечет за собой сбои электроэнергии в Европе.

Политик подчеркнул и то, что ситуация внутри страны для него превыше всего.

В Сети отмечают то, что общество в большей мере негативно высказывается о новом премьер-министре. Никто не верит в долгое нахождение политика на посту.

Ранее сообщалось о том, что европейцы обеспокоены тем, как переживут холодную зиму без российского газа. Страны Европы уже ввели меры для экономии энергии.

Вам может понравиться

США разместили свою 101-ю дивизию ВДВ в Румынии для давления на Россию

Как сообщает издание «Взгляд» со ссылкой на военного эксперта Вадима Козюлина, США пытаются давить на Россию, размещая свою дивизию ВДВ в Румынии. Официальные власти Вашингтона решили разместить в Румынии свою

Зеленский попросил у ЕС финансовой помощи почти на 20 миллиардов долларов

Сообщается о том, что сейчас у Киева нет ни копейки, им необходима финансовая поддержка Запада. Именно об этом раннее сообщил Зеленский. Президент Украины сообщил о том, что западным странам нужно

Стремоусов дал слово не сдавать Херсонскую область

Сообщается о том, что заместитель главы Херсонской области пообещал защищать и отстаивать Херсон всеми возможными способами. Херсонскую область сдавать ВСУ никто не планирует. Замглавы области успокоил общество и сказал, что