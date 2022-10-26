Сообщается о том, что новый премьер-министр Великобритании своим выступлением отвернул от себя некоторых жителей Украины.

Риши Сунак на днях занял должность премьер-министра Великобритании. В своем первом обращении он затронул тему конфликта Киева и Москвы. Он указал на то, что Британия продолжит помогать Украине, однако высказался о том, что конфликт влечет за собой сбои электроэнергии в Европе.

Политик подчеркнул и то, что ситуация внутри страны для него превыше всего.

В Сети отмечают то, что общество в большей мере негативно высказывается о новом премьер-министре. Никто не верит в долгое нахождение политика на посту.

Ранее сообщалось о том, что европейцы обеспокоены тем, как переживут холодную зиму без российского газа. Страны Европы уже ввели меры для экономии энергии.