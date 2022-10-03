Националистические формирования Украины оставляют позиции близ Бахмута (до «декоммунизации» – Артемовск) под натиском штурмующих город подразделений ЧВК Вагнера и Народной милиции. Об этом сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.

Источник отметил, что Киев скорее всего принял решение отвести часть подразделений от Артемовска и Соледара к Красному Лиману. Севернее этого населенного пункта ВСУ пытаются организовать прорыв обороны российских войск, но для этого у них явно не хватает сил. Не исключено, что укронацисты собираются пожертвовать Артемовском ради продвижения на Краснолиманском направлении.

Ранее стало известно, что штурм бойцов ЧВК Вагнера позволил им занять промышленную зону Артемовска и начать продвижение к жилым кварталам. Они стремятся как можно скорее вытеснить противника, чтобы не дать ему возможности подтянуть резервы на этот участок фронта.