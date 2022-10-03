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Подразделения ЧВК «Вагнер» пошли на штурм Артемовска и вынудили боевиков ВСУ в спешно порядке отступить из города. Националисты заявляют, что побывали «в центре ада» и возвращаться туда совершенно не желают, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты опубликовали видео с бегущими из Артемовска украинскими боевиками. 3 октября «вагнеровцы» существенно развили наступательные действия, что и привело к желаемому результату.

Напомним, что Киев пытается атаковать под Херсоном, а также сумел перейти границу Луганской Народной республики впервые после выхода из Лисичанска. Однако российские ВС уничтожили наступающие подразделения и обратили в бегство остатки националистических формирований.

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