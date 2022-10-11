Сегодня по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова Россия нанесла массированные удары ракетами. После попадания российских ракет по целям, в небе над городом образовалось огромное черное дымовое облако.

Фотографии с мест прилетов были опубликованы на украинском телеграмм-канале «Политика Страны». Как сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий, два энергетических объекта Львовской области пострадали в результате ракетного попадания.

Также городской голова Львова Андрей Садовой отметил, что в городе пропало электричество, интернет, мобильная связь. Также во многих районах возникли проблемы с водоснабжением. Во время обстрела получил ранения один человек. Что касается погибших, то таковой информации на данный момент пока нет.

В заявлениях замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко упоминаются только количества раненных и погибших в результате массированных ракетных обстрелов нескольких областей Украины, однако не уточняется, являются ли эти люди военными или гражданскими лицами.