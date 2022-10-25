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РИА Новости сообщают о том, что, по мнению американского полковника, политика США по Украине демонстрирует критическое положение украинской армии.

Данный факт подтверждается тем, что экс-директор ЦРУ на днях сообщил, что западные страны во главе с Америкой вполне могут вмешаться в конфликт Киева и Москвы.

Полковник высказал мнение о том, что без помощи западных наемников Киев не сможет отразить наступление российской армии зимой.
Полковник также отметил то, что, по его мнению, единственным правильным выбором Байдена в сложившейся ситуации будет попытка посредничество в урегулировании мирным путем, но никак не эскалация конфликта.

Стоит напомнить о том, что власти США с начала конфликта на Украине твердили о том, что американские бойцы ни в коем случае не будут участвовать в военных действиях на Украине.

Президент России ни один раз подчеркивал, что Запад ждут серьезные последствия, если в конфликт Москвы и Киева вступит НАТО напрямую.

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