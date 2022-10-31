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Как сообщает NVL, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что российским войскам удалось установить контроль над переправой через речку Кашлагач, которая течет вдоль северных окраин населенного пункта Павловка. Таким образом, подтверждается информация, что подразделения ВСУ были отрезаны от своих основных сил.

Тем не менее, как сообщает Поддубный, основные украинские подразделения отошли в населенный пункт Угледар и заняли там оборонительные позиции. Рельеф местности теперь дает преимущество ВСУ, так как Угледар находится на возвышенности по отношению к Павловке. А расстояние от окраин Угледара до начала населенного пункта Павловка составляет примерно два километра.

Однако события на данном участке фронта еще не стабилизировались и активно развиваются, так что говорить об исходе сражения на данном участке фронта еще рано. В случае взятия Угледара под контроль российскими войсками будет ликвидирован так называемый «угледарский выступ», что позволит выровнять большой участок Запорожского фронта.

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