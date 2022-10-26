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Как сообщает ТАСС, в среду 26 октября утром сообщения об объявлении воздушной тревоги начали приходить с восточных областей Украины и постепенно распространились на всю территорию страны. На данный момент все регионы Украины находятся в состоянии воздушной тревоги. Такие данные были опубликованы на официальном ресурсе Украины, которые отвечает за оповещение населения.

Тревога, с предупреждением о возможной угрозе с воздуха, сейчас объявлена в Одесской, Николаевской и Киевской областях, а также в остальных областях восточной и западной частей Украины. Сначала сигнал воздушной тревоги прозвучал в восточных регионах страны, после этого тревога была объявлена в южных регионах и затем уже в центральных регионах страны и западных.

Напомним, что с 10 октября Российская Федерация возобновила массированные ракетные удары по военным и энергетическим объектам Украины. Ракетные удары стали наноситься ровно через два дня после совершения террористического акта на Крымском мосту.

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