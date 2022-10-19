Как сообщает РИА Новости, известный телеведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что официальный Вашингтон будет мстить Илону Маску за его заявление о прекращении бесплатного содержания системы StarLink на территории Украины.

Такер Карлсон добавил, что известный миллиардер Илон Маск пытается выразить другую точку зрения на украинский конфликт, но элитам, которые находятся у власти в США, это очень сильно не нравится. Именно поэтому Министерством юстиции США было начато новое расследование, где подозреваемым является Илон. Хотя даже власти не назвали причину, по которой было начато расследование. Таким образом, по мнению Такера, власти просто пытаются запугать людей с другой точкой зрения.

Такер Карлсон уверяет, что власть в США просто боится, что в стране простые граждане начнут выражать свое мнение и в стране появится настоящая свобода слова. Также Такер заявил, что заявление Дэвида Фарма об изъятии у Маска спутников, которые размещены над территорией Украины безвозмездно, просто неприемлемо.