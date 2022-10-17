Задержанный сержант Михаил Швец из националистического подразделения «Азов», который является запрещенной в РФ организацией, сообщил о том, что на самом деле президент Украины не отдавал приказа покинуть Мариуполь. Напротив, приказано было оставаться в городе при любых обстоятельствах.

Михаил Швец, находящийся в данное время под стражей, сделал заявление о том, что бойцы «Азова» (запрещенной в РФ организации) стояли на смерть в Мариуполе. Но только причина кроется не в их мужественности или героизме, дело в том, что президентом был отдан приказ держаться до конца и не покидать город ни при каких обстоятельствах. Об этом сообщило интернет-издание «Газета.ру».

По словам сержанта, они даже не имели понятия, что Владимир Зеленский на официальном уровне сообщил о так называемом желании «Азовцев» остаться в Мариуполе. Находясь там (в Мариуполе), бойцы уже прекрасно понимали, что украинские власти оставили их там в качестве пушечного мяса, отметил Швец.