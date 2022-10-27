Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны», вооруженными силами Российской Федерации были ликвидированы польские наемники, которые передвигались на легковом пикапе в окрестностях населенного пункта Старобельск.

Военкоры отмечают, что на данном участке фронта линию обороны российских войск держат подразделения из группировки «Отважные». Именно военнослужащие данного подразделения уничтожили иностранных наемников на своем участке фронта.

Бойцы из группировки «Отважные» смогли обнаружить легковой пикап ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата. Как выяснилось позже, в легковом пикапе находился отряд польских наемников. Спецназовцами российской армии был произведен точный выстрел по автомобилю, в результате которого он был полностью уничтожен. Видеозапись, которая подтверждает данное происшествие, было опубликовано военными журналистами на Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».