ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны», вооруженными силами Российской Федерации были ликвидированы польские наемники, которые передвигались на легковом пикапе в окрестностях населенного пункта Старобельск.

Военкоры отмечают, что на данном участке фронта линию обороны российских войск держат подразделения из группировки «Отважные». Именно военнослужащие данного подразделения уничтожили иностранных наемников на своем участке фронта.

Бойцы из группировки «Отважные» смогли обнаружить легковой пикап ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата. Как выяснилось позже, в легковом пикапе находился отряд польских наемников. Спецназовцами российской армии был произведен точный выстрел по автомобилю, в результате которого он был полностью уничтожен. Видеозапись, которая подтверждает данное происшествие, было опубликовано военными журналистами на Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Вам может понравиться

Балабанов не будет снимать «Брат-3» без Бодрова

Российский актер Виктор Сухоруков, который снялся в популярной дилогии «Брат» и «Брат-2», дал объяснение решению режиссера Алексея Балабанова отказаться от съемок третьей части. Сухоруков отметил, что у него возникало масса

Польские читатели издания Interia возмущены планами Варшавы в отношении Киева

Как сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на польское Inertia, после возобновления массированных ракетных ударов по инфраструктурным объектам Украины вооруженными силами РФ, в НАТО было решено, что Североатлантический Альянс вместе

Блогер раскрыла секрет, как покупать брендовые вещи почти даром

Известная блогерша из Британии по имени Энн Хошаба поделилась со своей аудиторией информацией, каким образом можно купить брендовую одежду практически даром. На своей странице в Тик-Ток она опубликовала соответствующее видео.