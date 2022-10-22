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Холестерин способен накапливаться в крови человека, в результате чего страдают артерии. А это чревато развитием заболеваний сосудов и сердца, что в итоге может привести к инсульту. Так издание Daily Express опубликовало информацию о том, что повышенный уровень холестерина может стать причиной появления бляшек на артериях, тем самым сужая просвет сосудов. В результате этого, нарушается приток крови к конечностям, в особенности, к ногам            .

Как отметили специалисты клиники Кливленда, проблемы с периферическими сосудами являются главным признаком высокого уровня холестерина в крови. Об этом человеку могут сообщить регулярные болезненные ощущения в ногах. Врачи утверждают, что боль способна поражать область бедер и ягодиц.

В запущенных случаях человек даже не в состоянии бегать. Также к вышеперечисленным признакам стоит отнести ощущение слабости, онемение в области мышц и сильную усталость в ногах. Помимо этого среди симптомов повышенного холестерина встречаются ощущения жгучей боли или ноющей в ступнях и пальцах ног.

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