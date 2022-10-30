ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Военное обозрение», на Угледарском направлении российские войска перешли от обороны к наступательным действиям. Наступательная операция проводится на широком участке фронта с применением большого количества родов войск и различных видов вооружения.

Первая линия обороны ВСУ подверглась массированному удару со стороны штурмовой и бомбардировочной авиации. После этого за дело принялась реактивная артиллерия, передний край обороны ВСУ был отработан тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». Далее за дело взялась ствольная артиллерия. Такие действия позволили армии РФ уничтожить укрепленные районы в лесополосах, в которых оборону держали военнослужащие ВСУ и иностранные наемники.

Первая линия обороны ВСУ проходила через населенный пункт Павловка, который играл важную роль в логистике украинской армии. Через Павловку проходит важная автомобильная развязка. Находясь к юго-западу от Угледара, Павловка связывает населенный пункт Времевка и Гуляйполе. Теперь эта транспортная артерия ВСУ перекрыта.

 

Вам может понравиться

The Conversation: Ссылаясь на конфликт в Украине, Польша хочет создать самую большую армию в Европе

Конфликт на Украине стал удобным поводом, чтобы подстегнуть масштабные военные амбиции Польши, которые выдвигает правящая партия страны «Право и справедливость» (ПиС). Об этом пишет в The Conversation Фредерик Залевски, профессор

Россияне отметили уверенность Президента в правоте РФ в рамках СВО на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» продемонстрировал уверенную точку зрения, относительно необратимых процессов в России и во всем мире в целом. Об этом

«Грязная бомба» может стать оружием массового поражения для бедных стран

Как сообщает «pravda.ru» со ссылкой на интервью в иностранном СМИ Parlamentni listy политолога Оскара Крейчи, применение в политических целях ядерного оружие является полнейшим безрассудством. Тем не менее, по мнению Крейчи,