Как сообщает «Военное обозрение», на Угледарском направлении российские войска перешли от обороны к наступательным действиям. Наступательная операция проводится на широком участке фронта с применением большого количества родов войск и различных видов вооружения.

Первая линия обороны ВСУ подверглась массированному удару со стороны штурмовой и бомбардировочной авиации. После этого за дело принялась реактивная артиллерия, передний край обороны ВСУ был отработан тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек». Далее за дело взялась ствольная артиллерия. Такие действия позволили армии РФ уничтожить укрепленные районы в лесополосах, в которых оборону держали военнослужащие ВСУ и иностранные наемники.

Первая линия обороны ВСУ проходила через населенный пункт Павловка, который играл важную роль в логистике украинской армии. Через Павловку проходит важная автомобильная развязка. Находясь к юго-западу от Угледара, Павловка связывает населенный пункт Времевка и Гуляйполе. Теперь эта транспортная артерия ВСУ перекрыта.