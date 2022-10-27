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Как сообщают корреспонденты РИА Новости, военное присутствие США в странах Восточной Европы продолжает увеличиваться. Одним из последних фактов увеличения своего контингента в Европе, является сообщение о переброске 101-ой воздушно-десантной дивизии США на территорию Румынии. Формальным поводом для этого послужило объявление об участии контингента США в совместных европейских учениях, целью которых является отработка совместных действий при защите восточного фланга НАТО.

Ахмад Хадж, обозреватель спутникового канала «Аль Маядин», заявил, что американцы разместили в Румынии около 4700 своих военнослужащих. Причем как отмечает арабский обозреватель, командир американского подразделения десантников заявляет о готовности вступить в бой в любой момент. По мнению Хаджи, это очень тревожный сигнал, который говорит всем, что вариант начала глобальной третьей мировой войны может быть реализован.

Негативного развития мировых событий опасаются и политики в Европе. Так, президент Сербии Александр Вучич заявил, что текущая ситуация в мире напоминает «идеальный шторм». Он уточняет свою мысль, что американцы разместили возле границ с Украиной одно из своих лучших подразделений, а это значит, что США не отказываются от варианта прямого военного столкновения.

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