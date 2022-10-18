Многие больницы, поликлиники, медцентры пользуются услугой аренды. Если по каким-то причинам нет возможности или необходимости покупать оборудование, его можно взять на временное пользование. Компания SonoScape предлагает разные виды УЗИ-аппаратов для клиник, больниц, диагностических кабинетов. Это приборы для ультразвукового исследования любых органов и систем. С их помощью врач получает развернутую информацию о состоянии пациента.

Для аренды доступны как портативные, так и стационарные модели. Первые предназначены для диагностики на выезде, например дома у больного или в карете скорой помощи. Компактные, переносные, могут применяться и в медицинских учреждениях для обследования на месте. Стационарные установки более габаритны, функциональны, одновременно работают с большим количеством разнообразных датчиков.

Почему аренда выгодна

Ультразвуковые аппараты даже бюджетного сегмента и среднего класса стоят недешево. Небольшие кабинеты, где принимает один-два специалиста, начинающие маленькие клиники не всегда могут позволить себе покупку подходящей техники. Но это не повод отказываться от качественного, полноценного обслуживания. УЗИ-аппарат, взятый во временное пользование, отлично справится с поставленными задачами. Выбирается в зависимости от профиля медицинского центра.

Такая услуга востребована среди новых, недавно открывшихся клиник, желающих проводить все виды диагностики, чтобы максимально контролировать состояние пациента. Среди заказчиков также лечебные учреждения, которые проходят сертификацию, и кабинеты УЗИ-диагностики. Последние обращаются к арендодателям, когда основное оборудование ломается, и ему нужен длительный ремонт.

Аренда УЗИ-аппарата предполагает выдачу в распоряжение клиента функциональной техники. Это портативные или стационарные модели с комплектом датчиков, необходимых для комфортного, полноценного исследования. Устройства полностью исправны и предоставляются полностью готовыми к применению. Это происходит уже через пару дней после создания заявки.

Что влияет на стоимость

Цена аренды отличается. При ее расчете берут во внимание следующие моменты:

класс аппарата. Он бывает средним, высоким и экспертным. Класс влияет на детализацию картинки и четкость изображения, а также наличие дополнительных функций. Аппараты экспертного класса всегда стоят дороже среднего;

наличие датчиков. Они бывают разными и предназначены для разных видов исследований. Есть отдельные модели для диагностики органов, расположенных глубоко или неглубоко, обследования сердца и так далее;

наличие допплера. Это удобная, дополнительная функция, особенно необходимая в кардиологии и некоторых других отраслях медицины. Черно-белые модели обходятся дороже, чем цветные.

Стоимость аренды также зависит от срока. Чем дольше, тем меньше будет цена за один день. Обязательно нужно заключить соответствующий договор. Это необходимо для гарантий.

Почему стоит воспользоваться

Эта услуга для многих выгодна, ведь не нужно покупать подходящие аппараты. Такое приобретение почти всегда предполагает немалые расходы. Если аппарат по каким-то причинам сломался, бывает, что восстановление занимает много времени. Это не повод покупать новый сканер взамен или отказываться от диагностики. Если заказать оборудование в аренду, его привезут быстро. Это значит, что исследования будут проводиться как обычно, без простоев.

Нередко аренду выбирают желающие модернизировать техническое оснащение клиники. Прежде чем приобретать последние модификации устройств с современными функциями, нужно испытать их на практике. Так будет проще определить, какая именно модель подходит. Предоставленные аппараты не нуждаются в обслуживании. Этим занимается компания-арендодатель. Поэтому услуга аренды очень удобна для недавно открывшихся диагностических кабинетов.

Чтобы избежать проблем, нужно бережно обращаться с оборудованием. Сканер должен работать только с помощью бесперебойника. Когда прибор включен, нельзя менять датчики, это приведет к поломке платы. Вытаскивать вилку из розетки можно только после полного выключения прибора.