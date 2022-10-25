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Известный актер Иван Охлобыстин выразил свое мнение, что поспешное бегство некоторых артистов из Российской Федерации в целом позитивно скажется на развитии культурной жизни страны.

Напомним, что некоторые артисты решили покинуть пределы России после того как российская армия начала проведение специальной военной операции на территории Украины. Как говорит Охлобыстин, вместо уехавших из страны артистов, типа Аллы Пугачевы и Максима Галкина, будут появляться новые таланты, которых раньше бы никто не пропустил на телевидение. К таким молодым артистам Охлобыстин относит, например, Акима Апачева. По его мнению, именно такая молодежь должна занять освободившиеся места в российской культурной среде.

Охлобыстин отмечает, что ему очень сильно «зашла» песня Апачева. Актер уже не раз говорил, что песня Апачева может достучаться до современной молодежи и донести до них правильное представление о текущей ситуации в стране.

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