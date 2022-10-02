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Мобилизованные резервисты, которые обладают опытом участия в боевых действиях уже прибывают на территорию республик Донбасса, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Федор Сергеев. Он пояснил, что пока новобранцев бросать в бой никто не собирается, так как сперва необходимо сформировать подразделения.

Он отметил, что многие мобилизованные – это квалифицированные военные специалисты с опытом. Но без доподготовки и занятий по слаживанию подразделений они не будут отправляться на передовую.

Новобранцы должны пройти через тренировки, понять особенности специальной военной операции. Без подготовки они на линии фронта не нужны, заявил Сергеев.

Напомним, что ранее эксперт Юрий Кнутов сообщил, что основные подразделения мобилизованных приедут в зону спецоперации в конце ноября – начале декабря. Тогда можно будет рассчитывать на полномасштабное наступление и восстановление контроля над потерянными населенными пунктами.

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