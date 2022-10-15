Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает портал Live Science, историки из города Венеция смогли обнаружить ранее неизвестную рукопись об астрономии авторства Галилео Галилея. Как отмечают сами ученые, рукопись была найдена по счастливой случайности.

Найти неизвестную рукопись помогло разоблачение поддельной книги, на полях которой ученые обнаружили довольно интересные заметки. Автором это книги долгое время считался Галилей, но это оказалось не так. А вот заметки на полях привели ученых к обнаружению интересного открытия.

В заметках было указано, что автором книги «Астрономические рассуждения Алимберто Маури» 1604 года был именно Галилео Галилей. Исследователям удалось выяснить, что Галилею пришлось в то время публиковаться под псевдонимом из-за гонений со стороны церкви.

Итальянский ученый Маттео Коски, работающий на кафедре философии и культурного наследия Венецианского университета, заявил, что это открытие является полноценным трактатом, который был написан одним из самых блестящих умов западной науки.

Вам может понравиться

Ангела Меркель нашла оправдание решению о покупках российского газа

Как сообщило международное информационное агентство Associated Press, бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление о том, что вовсе не сожалеет о принятых ею ранее решениях закупать газ в России. Меркель

Залужный согласился с тем, что артиллерия ВС РФ обладает преимуществом на фронте

Сообщается, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины при разговоре с США признал, что артиллерия России намного сильнее, чем у противника. Он также сообщил о том, что на данный момент ситуация на

ВСУ начали очередное наступление в Херсонской области

Как сообщил портал «Русская весна» со ссылкой на заместителя ВГА Кирилла Стремоусова, вооруженные силы Украины смогли накопить достаточно резервов на Херсонском направлении, чтобы можно было переходить в контрнаступление. Со вчерашнего