Как сообщает портал Live Science, историки из города Венеция смогли обнаружить ранее неизвестную рукопись об астрономии авторства Галилео Галилея. Как отмечают сами ученые, рукопись была найдена по счастливой случайности.

Найти неизвестную рукопись помогло разоблачение поддельной книги, на полях которой ученые обнаружили довольно интересные заметки. Автором это книги долгое время считался Галилей, но это оказалось не так. А вот заметки на полях привели ученых к обнаружению интересного открытия.

В заметках было указано, что автором книги «Астрономические рассуждения Алимберто Маури» 1604 года был именно Галилео Галилей. Исследователям удалось выяснить, что Галилею пришлось в то время публиковаться под псевдонимом из-за гонений со стороны церкви.

Итальянский ученый Маттео Коски, работающий на кафедре философии и культурного наследия Венецианского университета, заявил, что это открытие является полноценным трактатом, который был написан одним из самых блестящих умов западной науки.