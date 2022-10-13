Известная российская певица Вика Цыганова всегда отличалась своей патриотической позицией и неподдельной любовью к Родине. Такой взгляд на жизнь у певицы был сформирован еще с советских времен.

Поэтому не удивительно, что сразу же после начала специальной военной операции на территории Украины, певица выступила в поддержку жителей Донбасса и воинов союзных сил. И эта поддержка русских воинов не прекращается и по сей день.

Недавно певица поделилась со зрителями своей новой композицией. Видеоклип с исполнением новинки был опубликован в Сети на канале артистки. Тема композиции тесно перекликается с проведением специальной военной операции и рассказывает об отважной работе воинов ЧВК «Вагнер».

Зрители хорошо отреагировали на клип певицы, так всего за несколько часов ролик набрал более 20-ти тысяч просмотров и более 500 комментариев. А на момент написания статьи ролик набрал уже более 85-ти тысяч просмотров и более 1200 комментариев.

Слова для песни были написаны Вадимом Цыгановым.