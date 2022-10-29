Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти подтвердил, что будущее большинство его партии подвергнет пересмотру политику в отношении масштабной помощи Украине от Америки. О причинах и последствиях такой позиции высказался обозреватель The National Interest (NI) Мэтью С. Мэй. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Лидер нынешнего республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти твердо дал понять, что большинство партии в нижней палате остановит или, по крайней мере, тщательно изучит значительный поток помощи Украине из Америки. «Я считаю, что решая проблемы рецессии, вряд ли получится выписывать Украине карт-бланш… Украина важна, но в то же время это не может быть единственным, чем они [администрация Байдена] должны заняться», – сказал Маккарти.

«Хотя Маккарти не стал вдаваться в подробности того, как и насколько будущее большинство Республиканской партии изменит политику Конгресса в отношении Украины, но его послание намекало на фундаментальную истину: первая обязанность политических лидеров США – защищать и продвигать интересы своих избирателей. На сегодняшний день в отношении российско-украинского конфликта этот принцип не применяется», – отмечает Мэй.

По мнению «республиканско-консервативных» кругов, чью позицию обычно отражают публикации NI, «национальные интересы США применительно к украинскому конфликту» можно свести к трем основным целям, которыми названы:

предотвращение эскалации конфликта, которая может привести к прямой конфронтации между Соединенными Штатами и Россией;

недопущение полного ухудшения двусторонних американо-российских отношений;

ограничение экономических последствий военных действий.

«Пока что администрация Байдена при почти полном молчаливом согласии Конгресса не смогла добиться двух последних целей. Еще более тревожным является то, что упорный отказ Вашингтона вести переговоры с Россией о прекращении конфликта или, по крайней мере, о прекращении огня на том неискреннем основании, что полномочия для этого есть только у Киева, приближает мир к ядерному конфликту», – указывает Мэй.

В этом случае контроль Палаты представителей Республиканской партией потенциально способен подтолкнуть администрацию Байдена к дипломатическим путям решений разногласий с Москвой. Военные аналитики также предупреждают, что масштабная помощь Украине вооружениями истощает запасы Министерства обороны США.

Сторонников сдержанной внешней политики в Конгрессе сейчас значительно меньше, чем их «ястребиных» коллег. Но стремление сменить общий курс находит все большую поддержку избирателей. Опросы показывают, что американцы не считают Украину самым главным политическим приоритетом, особенно в условиях, когда в вопросе поддержки Киева посредством финансовой и военной помощи, более значимом именно для Европы, союзники по НАТО не желают взять на себя большую часть бремени.

Сентябрьский опрос YouGov показал: подавляющее большинство американцев считают, что Вашингтон должен направить Украине такой же (51%) или меньший (34%) объем военной и экономической помощи, что и богатые европейские страны. В настоящее время это совсем не так.

По данным Кильского института мировой экономики, с 24 января по 3 октября США выделили Украине государственную поддержку на сумму 52,7 млрд долларов. За тот же период страны-члены и учреждения Европейского союза внесли только 30,1 миллиарда долларов. При этом лидеры блока, Германия и Франция, выделили лишь скудные 1,2 миллиарда, из них 322 миллиона долларов – непосредственно на военную помощь.

«Этот дисбаланс является прямым результатом противоречивых целей, которые политики США поставили перед трансатлантическим альянсом. Президенты США еще во времена холодной войны жаловались на издержки и стимулы, связанные с принятием на себя ответственности за европейскую безопасность. И в то же время американские политики подавляли попытки Европы добиваться стратегической автономии или независимых и самодостаточных оборонных возможностей», – отмечает обозреватель NI.

Согласно его выводу, выбор, стоящий перед будущим большинством Палаты представителей Республиканской партии, ясен: либо продолжать поддерживать политику, которая повышает вероятность конфронтации между ведущими мировыми ядерными державами, рискуя при этом стратегическим перенапряжением, либо отдавать приоритет национальным интересам США и подталкивать союзников по договору к увеличению вклада.

«Маккарти, похоже, согласен с очевидными недостатками платформы «Америка прежде всего», которая привержена первому направлению», пишет Мэй, но вправе рассчитывать, что заявленная им позиция по поводу пересмотра масштабов помощи Киеву даст дополнительные ресурсы для главных внутренних приоритетов США.