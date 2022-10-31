Невнимание чиновников Петербурга продолжает разрушать ОКН

В Петербурге произошло возгорание в Доходном доме Фокина. Памятник архитектуры горит регулярно, несмотря на охранный статус. Активисты призывают власти защищать исторические постройки должным образом. Однако в администрации Александра Беглова не спешат принимать какие-либо меры.

СМИ сообщают, что инцидент произошел 31 октября. Пожар тушили более 10 пожарных расчетов. Чтобы бороться с огнем, пришлось снять сетку и листы с окон.

Памятник архитектуры был возведен в 1833 году. В 2005 году здание признали аварийным, жильцов расселили. Несмотря на то, что у дома Фокина есть охранный статус, пожары там случаются регулярно.

Чиновники Смольного могли бы законсервировать постройку, однако не сделали этого. В результате у маргиналов и подростков есть доступ к зданию, что приводит к его разрушению.

Череда пожаров приводит к разрушению фасада. После городские власти могут признать здание непригодным к реставрации. Затем можно выдать разрешение на демонтаж. Как полагают активисты, в Смольном содействуют девелоперам в получении «нужных» участков. Градозащитники уверены: при администрации Александра Беглова «работает» градостроительное лобби.

Примечательно, что деятельность ответственного за ОКН комитета уже привлекла внимание СК РФ. Следователи полагают, что представители КГИОП превышали свои полномочия.